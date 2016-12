Rimaste senza mamma, una maialina e una gattina diventano amiche del cuore

Accomunate dallo stesso destino, essere state abbandonate, Laura e Marina sono diventate inseparabili amiche, nonostante appartengano a specie diversi. Laura, una maialina, è nata in una fattoria e quando è arrivata al Santuario Igualdad Interespecie, rifugio per gli animali da allevamento a Santiago, in Cile, la madre era già finita al macello. Invece Marina, una gattina, è stata abbandonata su un ciglio della strada appena nata. Quando i volontari del rifugio l'hanno salvata, non erano certi che sopravvivesse. E invece ce l'ha fatta, forse anche grazie al particolare legame che si è creato con la maialina. Le due sono diventate inseparabili, si coccolano e sono sempre insieme, anche nel momento della pennichella.



FOTO©Santuario Igualdad Interespecie/IBERPRESS