Ricompare sull'altipiano di Asiago l'orso M4, incubo degli allevatori

13:07 - M sta per "maschio", 4 è il numero della provetta contenete il suo dna. Due quintali di peso e sei anni di vita, "Il Biondo" - come è soprannominato per via della peluria ritrovata vicino alle sue vittime - è un orso che desta le preoccupazioni degli allevatori da diversi mesi. Aggressivo ed esperto nel far perdere le sue tracce, l'orso andrebbe sorvegliato per evitare che faccia ulteriori vittime: sono già decine i bovini uccisi, e addirittura due asini.

L'obiettivo è catturarlo per munirlo di radiocollare e poter sorvegliare i suoi movimenti, ma il Biondo appare e scompare fra le foreste dell'altipiano di Asiago. L'ultima volta era stato avvistato al confine con il Trentino, a 1700 metri d'altezza. Questa volta è stato un cacciatore a riuscire a registrare le immagini di questo animale.