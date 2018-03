Ragusa, in salvo i sei cuccioli di Spitz rubati: erano in fin di vita

Erano ormai in fin di vita i sei cuccioli di razza Spitz tedesco nano di Pomerania nati da poche settimane e rubati in un'abitazione di Ragusa. A trarli in salvo dopo sole 24 ore di indagini gli agenti della squadra mobile di Ragusa. I cani, del valore di oltre 6mila euro, erano in casa di un 26enne di Vittoria, che è stato denunciato per furto in abitazione. Il giovane mesi addietro aveva comprato un cucciolo della stessa razza in casa della vittima. I piccoli, che rischiavano di morire senza venire allattati, ora stanno bene e si sono potuti ricongiungere alla madre.