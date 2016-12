Quando la capretta diventa "domestica"...

La madre la rifiutava e i suoi proprietari non potevano più tenerla, dato che anche gli altri animali che vivono con loro non riuscivano ad accettare la piccola Biancaneve. Ora la capretta ha però trovato chi le vuole bene: ad adottarla c'ha pensato Gianluca Brafa, veterinario di Pozzallo (Ragusa), già assurto agli onori delle cronache per aver adottato in passato "il gatto migrante", arrivato ad agosto del 2014 con un barcone sulle sponde siciliane.