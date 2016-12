4 marzo 2015 Quando il gatto si crede un criceto... Alla vista della lavatrice non resiste e vi si lancia per usare il cestello come una ruota per correre Tweet google 0 Invia ad un amico

09:18 - Forse ha sempre sognato di essere un criceto, o forse trattasi di una vera e propria crisi di identità. Sta di fatto che questo gatto non riesce a resistere a comportarsi come un piccolo roditore e davanti al cestello della lavatrice si lancia per usarla a mo' di ruota.