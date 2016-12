Quando il bisonte attraversa la strada a Yellowstone il traffico va in tilt

In tutto il mondo gli automobilisti si lamentano spesso della presenza sulla strada dei Tir, i "bisonti della strada". Nel parco americano di Yellowstone, a creare problemi alla viabilità sono invece i bisonti veri. I quali solitamente se ne stanno nelle praterie, ma a volte decidono di avvicinarsi a strade e costruzioni. E quando attraversano loro, il traffico si paralizza, a volte anche per alcune ore, finché gli animali non decidono di tornare a trottare nella prateria.