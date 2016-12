Quando i bimbi si sentono animali...

08:32 - Queste simpatiche foto mostrano perfettamente la teoria dei neuroni specchio in cui si afferma che "l'uomo è un animale eminentemente sociale la cui vita dipende dalla capacità di capire cosa fanno gli altri, comprendendone le intenzioni e interpretandone i sentimenti". Questi bambini hanno scelto come loro mentore i loro cuccioli. Così, via ad imitarli!