Quando è il gatto a prendere l'iniziativa: sul web impazzano i mici "amanti" dei cani

Quando si dice "essere come cane e gatto", si sa che non si intende indicare proprio due amici. E chi ha un cane sa che spesso è il miglior amico dell'uomo l'attaccabrighe, che appena vede un gatto parte in quarta per inseguirlo. Ma succede anche che si trovino cani assolutamente pacifici e amanti dei gatti, e felini che fanno di tutto per stuzzicare i loro "amici". Eccone diversi esempi.