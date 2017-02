Pooh, il gatto investito che è tornato a camminare con le zampe bioniche

Nessuno sa cosa sia successo a Pooh, il primo gatto "bionico" della Bulgaria. E' arrivato in una clinica veterinaria di Sofia accompagnato da una donna che l'ha trovato per strada ferito. Forse è stato investito da una macchina, o peggio ancora da un treno. Grazie al chirurgo Vladislav Zlatinov, però, oggi Pooh è tornato a camminare con delle protesi al titanio.

Senza queste zampette bioniche, Pooh probabilmente non ce l'avrebbe fatta. Il dottor Zlatinov ha detto che il gattino bianco e nero ha superato alla grande la delicata operazione e adesso "sta riprendendo sorprendentemente" a camminare. Ci sono volute sei settimane prima che si abituasse alla presenza di questo corpo esterno", ma adesso dalla clinica bulgara assicurano che Pooh potrà muoversi liberamente, correre e fare anche piccoli salti.



Attualmente il micio si trova nel centro di adozioni per animali "Let's Adopt - Bulgaria", che sulla pagina Facebook ha anche postato diverse immagini di Pooh. "Siamo molto orgogliosi del risultato", ha detto il chirurgo Zlatinov, "è stato un bel successo". In questo modo "si dà speranza anche ad altri pazienti".