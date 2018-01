Pollicoltura industriale, video denuncia shock: "Pulcini tritati vivi"

Lʼincubo dei pulcini nella video denuncia di "Essere animali" Da video 1 di 5 Da video 2 di 5 Da video 3 di 5 Da video 4 di 5 Da video 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Immagini strazianti riprese da una telecamera nascosta di un'attivista che per un giorno si è inflitrata come lavoratrice dell'azienda. A migliaia di pulcini muoiono o rimangono incastrati con le zampe nei macchinari, ma i ritmi di lavoro non consentono alle operaie di prestar loro la minima cura. Gli animali deboli e feriti sono tritati vivi in un maceratore.



Nel video l'ambasciatrice della denuncia della Ong è Paola Maugeri, giornalista musicale che da molti anni ha fatto del veganesimo uno stile di vita. "Così avviene la produzione industriale di oltre 525 milioni di pulcini destinati ogni anno al mercato della carne - scrive "Essere animale" in un comunicato -. Sono immagini angoscianti, le diffondiamo perché ispirino un cambiamento nelle scelte alimentari".