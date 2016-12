Più che un leone in gabbia, un divo del cinema: al cucciolo piace la telecamera

Con i suoi tenerissimi occhioni ammicca alla telecamera... più che un leone in gabbia sembra un divo del cinema. Il cucciolo infatti buca lo schermo, forse un po' troppo dato che cerca persino di afferrare la Go Pro. E pensare che il giovane felino prima non si avvicinava nemmeno ai turisti, ma quando ha visto la videocamera non ha potuto far altro che accorrere. La scena è stata girata presso il Gentry Safari, in Arkansas.