Piemonte, il Soccorso Alpino salva ovini rimasti bloccati su un dirupo a 2000 metri

Giornata impegnativa per i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico di Mondovì, in Piemonte, chiamati per un salvataggio ad alta quota. Alcuni ovini erano rimasti bloccati a un'altezza di 2000 metri su un dirupo in Alta Valle Pesio, incapaci di scendere o risalire. Il pastore, che stava conducendo gli animali sugli alpeggi del vallone del Marguareis, si era accorto che alcune pecore e capre del suo gregge erano ferme sui tratti erbosi di una parete di roccia. La squadra di tecnici ha raggiunto gli animali e, dopo averli imbracati con delle corde, li ha calati lungo la parete fino a raggiungere il pendio erboso sottostante.