Piemonte, ecco l'università che prepara i cani da tartufo

Cane da tartufo

Preparate corona di alloro e un bell'osso per il vostro compagno a quattro zampe: da oggi anche lui potrà avere il suo titolo di laurea. Grazie a un corso della famiglia Monchiero i cani infatti saranno dottori in materia di caccia al tartufo e maestri nella ricerca dell'oro bianco. Tre settimane di lezioni a Roddi, provincia di Cuneo, dove si trova l'istituto creato a fine '800 da Antonio Monchiero e portato avanti oggi dal pronipote Giovanni, per preparare al meglio l'olfatto del migliore amico dell'uomo e renderlo in grado di stanare i pregiati funghi ovunque.