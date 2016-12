Petizione salva migliaia di cavalli selvaggi destinati alla macellazione

Una petizione online è riuscita a salvare dal macello 45mila cavalli mustang che sovrappopolavano territori destinati a fattorie. Il Dipartimento per il controllo del territorio americano aveva disposto l'eutanasia obbligatoria per questi animali: le stime governative prevedevano solo 27mila esemplari ma i mustang, grazie all'assenza di predatori naturali, erano arrivati a 67mila. Subito gli attivisti per l'ambiente hanno iniziato una raccolta firme per salvare i cavalli.