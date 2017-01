Pet therapy: i benefici di una carezza

Al Villaggio Amico di Gerenziano la pet therapy è utilizzata per aiutare i pazienti colpiti da varie forme di demenza. Un progetto nato quasi per caso, che in poco tempo è diventato parte integrante dei trattamenti offerti dalla struttura. La vicinanza agli animali non solo conforta gli anziani, ma abbassa i livelli di stress dell’intero reparto. E l’iniziativa non finisce qui.