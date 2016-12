Pescara, maialina al guinzaglio per le strade della riviera: è la star del Web

Non è la Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, né il suo padrone è George Clooney, ma sono bastati pochi tweet mattutini per rendere Silvia, una maialina vietnamita, la star della riviera abruzzese. Immortalata mentre passeggiava per le vie di Pescara, al guinzaglio del suo padrone, un giovane di San Salvo (Chieti), ha avuto il suo momento di celebrità. Anche quando, fermata dagli agenti, si è dovuta sottoporre agli esami della Asl per poter continuare a scorrazzare sotto i flash.