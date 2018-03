Perugia, cucciolo di volpe cade nel lago ghiacciato: spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco

Un invaso artificiale che raccoglie le acque piovane per rifornire elicotteri e aerei anti-incendio si stava trasformando in una trappola letale per una piccola volpe. Il cucciolo era scivolato nel laghetto ghiacciato a mille metri d'altitudine su Cima Mutali, nel comune di Fossato di Vico (Perugia). Il salvataggio è stato effettuato dai vigili del fuoco di Gaifana con tecniche e attrezzature di soccorso alpino-fluviale: uno di loro si è calato lungo la sponda liscia e scivolosa del bacino artificiale, riuscendo a prendere in braccio la volpe per portarla al sicuro. A testimoniare il lieto fine il video pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale dei vigili del fuoco.