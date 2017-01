Perù, un uomo picchia la testa e i suoi cani lo seguono sulla lettiga

Da sempre si dice che il cane è il migliore amico che un uomo possa avere. In questo caso, c'è un signore che può contare addirittura su due. Siamo a Chimbote, una cittadina costiera del Perù, dove un uomo è caduto e ha battuto la testa riuscendo, fortunatamente, a chiamare i soccorsi in tempo. E' a questo punto che nella sorpresa generale, i suoi amichetti bastardini, Chica e Pedro, sono accorsi per prendersi cura del loro padrone rimasto ferito. Lo hanno seguito, silenziosi e preoccupati, standogli al fianco come sempre, mentre veniva caricato sulla barella e portato all'ospedale.