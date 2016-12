Perù, poliziotto ferma il traffico per salvare un cane impaurito

08:06 - Questo agente peruviano non ha esitato a fermare il traffico e ad attraversare la strada per salvare un cane impaurito che non riusciva a muoversi. Su una strada ad alto scorrimento della capitale Lima, l'animale era riuscito a raggiungere lo spartitraffico, rimanendo bloccato per le auto e i camion che transitavano. Il poliziotto ha visto il cagnolino e per portarlo in salvo ha alzato il braccio chiedendo alle vetture di fermarsi.