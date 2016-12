Perù, pinguino per strada: la polizia lo salva dalle auto e dai cani

Brutta avventura, per fortuna lieto fine, per un pinguino, visto vagare sperduto e impaurito per le vie di una cittadina della regione dell'Ancash. In Perù. Il pennuto, molto probabilmente caduto da un'auto in corsa e non recuperato dal suo bizzarro proprietario, è stato salvato da morte certa grazie al pronto intervento di alcuni agenti, che gli hanno evitato le attenzione di qualche cane e le ruote delle auto che gli sfrecciavano vicino.