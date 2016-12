Perù, Mustafa e Condorito di nuovo liberi Esibiti e maltrattati in un circo

Mustafa e Condorito finalmente liberi. Sono un puma e un condor che per anni hanno vissuto in un circo peruviano. Le loro giornate erano scandite da maltrattamenti e piccole crudeltà. Il felino, quando non si esibiva, dormiva nel bagagliaio di una vettura, rannicchiato dietro i pali di una tenda. Ora sono liberi grazie all'ADI, l'associazione che in questi anni ha salvato quasi 80 animali, tutti restituiti al loro habitat naturale.