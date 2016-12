Perù, il grande volo di 33 leoni che tornano in Africa

Finalmente a casa, quella casa che molti non hanno mai vista né annusata. Trentatre leoni sono partiti dai circhi dell'America latina (24 provenienti dal Perù e nove dalla Colombia) per raggiungere l'Africa, la terra dei loro antenati. Le nuove leggi, infatti, vietano gli spettacoli che sfruttano gli animali e, improvvisamente, i leoni hanno conquistato la libertà. Reclusi per anni nelle gabbie, sono stati caricati su un Boeing 747 e dopo 16 ore di volo sono atterrati a Johannesburg: l'operazione si chiama "Spirit of freedom", ed è stata voluta dall'associazione Animal Defenders International. Si stratta del più grande trasporto di felini mai avvenuto.