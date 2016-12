Perth, una torta di frutta per i 50 anni della tartaruga Gli addetti dello zoo: alla sua età è ancora un pulcino

Anguria, kiwi, uva e zucca: una bella torta di compleanno a tre piani per Cerro, la tartaruga delle Galapagos, ospite dello zoo di Perth, in Australia, che ha compiuto 50 anni. La testuggine, che arrivò nel 2005 dallo zoo di San Diego (Usa), ha gradito il dolce regalo: in un video postato su Facebook la si vede gustare quel mix di frutta e verdura. E se per qualcuno il mezzo secolo d'età è un traguardo, per questo animale è solo un inizio. "E' ancora un pulcino - affermano gli addetti che se ne prendono cura. - Basti pensare che l'esemplare più vecchio della sua specie ha 175 anni".