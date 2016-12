Pecore un pò confuse dopo il pascolo: non mangiano erba ma cannabis

In un primo momento un allevatore della contea del Surrey in Inghilterra ha pensato che si trattasse di spazzatura, poi ha scoperto che quei sette sacchi lasciati vicino alla sua fattoria contenevano migliaia di chili di cannabis. "Sono andato a raccogliere i sacchi per non farli mangiare alle pecore, ma quando sono arrivato ho sentito un odore particolare, molto forte, e ho capito che era qualcosa di diverso".