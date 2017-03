Ha cercato in tutti i modi di attirare l'attenzione del suo padrone per salvare la vita a quel passerotto finito sul balcone, che sembrava stecchito. Alla fine Diamond, il jack russell protagonista di questa storia che sembra una favola, è riuscito a far alzare Gunnar Sigurjónsson dalla sua postazione di lavoro per prendere e curare il volatile. E dopo le operazioni di ristoro, l'uccello, ribattezzato Bibì, ha ripreso la forza di tornare a volare, ma prima di lasciare quelle mura accoglienti ha voluto ringraziare, a modo suo, il suo salvatore posandosi sulla sua testa. Di ricambio ha ricevuto leccate dal nuovo amico a quattro zampe.