Parigi, vincono il concorso e trascorrono una notte a letto con gli squali

Sogni d'oro. Chissà se qualcuno lo avrà detto ai due ragazzi cinesi che hanno vinto un concorso organizzato dall'acquario di Parigi, insieme a uno sponsor arabo. La manifestazione metteva in palio la possibilità di passare una notte nella vasca con gli squali, letteralmente, di dormirci assieme, grazie a un cilindro di cristallo sistemato al centro della vasca e con all'interno una camera da letto. A aggiudicarsi il premio sono stati per l'appunto i due "fortunati" orientali in possesso dei requisiti.

Per partecipare infatti, era necessario pesare non più di 90 kg in due, in più i due vincitori sono stati ritenuti curiosi, capaci di sorprendersi e ricchi di immaginazione.



Nella vasca c'erano 35 tipi di squali e milioni di metri cubi di acqua salata. "Ho pensato al famoso pesce, poi mi hanno detto che si trattava di un branco di squali famelici. Ma non è così" ha detto uno dei due pechinesi.



L'unica pecca è il non essere riusciti a chiudere occhio: "Siamo rimasti a occhi aperti tutta la notte. Realtà e sogno si sono confusi. Tutt'intorno squali tigre, bianchi e martello".