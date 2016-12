Parco Nazionale d'Abruzzo, per il 2016un calendario con l'orsetta Morena

I calendario non sono appannaggio solo di soubrette, attrici e ballerine: ogni signorina ne merita uno. Soprattutto se la ragazza in questione è un plantigrade diventato la mascotte del Parco Nazionale d'Abruzzo. Morena è infatti l'orsetta orfana trovata a Villavallelonga il 22 maggio 2015: al momento del ritrovamento pesava solo 3 chili. Ora, con cure e buon cibo, ne pesa 40 ed è pronta a tornare in libertà.