Panda Giganti: prima uscita pubblica per le sei coppie di gemelli

Prima uscita pubblica per sei coppie di gemelli di panda giganti, nate nel 2015 al Research Base of Giant Panda Breeding a Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan. I cuccioli, mostrati al pubblico in occasione del raggiungimento del terzo mese, hanno scatenato la curiosità dei presenti che telefonini e macchine fotografiche alla mano hanno immortalato il momento. I piccoli hanno ricevuto le coccole dello staff del centro cinese.