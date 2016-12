Panama, bradipo tenta di attraversare strada a 4 corsie: scatta la mobilitazione degli automobilisti

La buona azione del giorno che scalda il cuore arriva dalla città di Panama. Un cucciolo di bradipo, forse già schivato da alcune vetture lanciate sulle quattro corsie dell'Avenida de La Amistad, viene soccorso dagli automobilisti di passaggio. Uno in particolare lo aiuta ad attraversare, prendendolo in braccio e posandolo sul tronco di un albero del bosco presente a lato della carreggiata. Con la folla che fa il tifo per il piccolo animale.