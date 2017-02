Padova, la compagna di gabbia è stata adottata: pitbull si lascia morire

"Da quando è solo non vive più, non si dà pace, se ne sta triste in un angolo". E' drammatico l'appello che i gestori del canile di Presina a Piazzola sul Brenta (Padova) rivolgono a Il Mattino di Padova. L'unica salvezza sarebbe un'adozione che gli permetterebbe di vivere nel calore di una casa e con l'affetto di una famiglia. Ad aver perso la sua vitalità perché rimasto solo in gabbia è Rudy, un pitbull di sei anni, catturato a luglio 2016 mentre vagava per le strade di Campodarsego. Fino a poco tempo fa divideva il suo spazio con Shanty, femmina della sua razza, che però ha avuto una sorte più fortunata della sua.