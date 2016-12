Padova, gattina cade nelle fondamenta di una casa: salvata dopo 4 giorni

Flebili ma ancora insistenti i lamenti di quella gattina di due mesi caduta a quattro metri di profondità e lì rimasta per quattro giorni, mentre Vigili del fuoco e volontari Oipa di Treviso tentavano il tutto per tutto. Quest'avventura a lieto fine ha per protagonista Spenk, una micia di un paio di mesi, che forse spaventata da un rumore si nasconde in un tubo di aerazione privo di grata, ma precipita a 4 metri di profondità, nelle fondamenta di una villetta di Cittadella (Padova). In un video pubblicato dall'Organizzazione per la protezione degli animali, gli ultimi, commoventi istanti del faticoso salvataggio.