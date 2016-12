21 gennaio 2015 Pacchetto vacanze con giungla in camera Australia "selvaggia" tra leoni e giraffe E' l'originale proposta del Jamala Wildlife Lodge di Canberra che, tra idromassaggi e cene romantiche, ricrea savane e foreste con i loro splendidi abitanti Tweet google 0 Invia ad un amico

11:02 - Svegliarsi tra zebre e giraffe, cenare in compagnia di leoni e immergersi nell'acqua dell'idromassaggio con un orso. Al Jamala Wildlife Lodge di Canberra la vacanza relax si fa immersi tra animali selvaggi e in ambienti che ricreano il fascino delle savane o delle foreste in cui questi vivono.

La struttura è nella capitale australiana: 18 stanze "abitate" da esemplari della fauna selvaggia, bungalows immersi nella giungla e "case sugli alberi" per vedere le giraffe: questi alcuni degli elementi di questo "pacchetto vacanze" tutto da gustarsi.