Orso Knut, ricercatori svelano il mistero della sua morte

La storia di Knut, un cucciolo nato nel 2007 in cattività e rifiutato dalla madre, aveva attirato una grande attenzione mediatica tanto da aver portato alla nascita di una vera "knutmania", la vendita di gadget di ogni tipo e un'impennata di visite allo zoo berlinese del 30%.



Nel 2011 il piccolo ha iniziato a soffrire di gravi attacchi di epilessia ed è morto per problemi cardiaci. Le cause del malore sono rimaste a lungo un mistero e ora i ricercatori tedeschi sono giunti alla conclusione che Knut soffrisse di una malattia (non trasmissibile) auto immune al cervello,una encefalite da anticorpi anti-nmda, che finora si conosceva solo nell'uomo.



"Con questo disturbo - ha spiegato Pruess - il sistema immunitario è super attivo e produce anticorpi che danneggiano le cellule nervose al posto di combattere contro i patogeni. Attacchi epilettici, allucinazioni e demenza sono tra i possibili sintomi".



La scoperta della malattia che aveva colpito Knut potrebbe aiutare a capire meglio i meccanismi di questa malattia non solo per salvare altri orsi ma anche per sviluppare applicazioni mediche nell'uomo.