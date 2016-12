Orsi all'assalto delle piscine delle case per colpa del caldo in Nord America

Il gran caldo che ha colpito il Nord America sta spingendo sempre più spesso gli animali a trovare un po' di sollievo... nelle piscine delle abitazioni a ridosso dei boschi nei quali vivono. E così se giovedì è stato diffuso il video di un orso che salta nella piscina di una famiglia di Vancouver, in Canada, approfittando anche della vasca idromassaggio, ora è la volta di una famigliola composta da mamma orsa e 5 orsetti "invadere" una piscina di Rockaway Township, in New Jersey.