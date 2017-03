Oregon, Picasso il cane "cubista" che nessuno voleva cerca famiglia

Rischiavano la soppressione ma grazie all'intervento di Luvable Dog Rescue dell'Oregon, Pablo e Picasso sono salvi e attendono di essere adottati da una famiglia. La storia dei due cani ha avuto un inizio triste: Picasso a causa della sua deformazione è rimasto l'unico esemplare di una cucciolata senza padrone. Così la donna che lo ha fatto nascere, non riuscendo a venderlo, lo ha portato in un canile in California. Anche il fratello è stato abbandonato poco dopo, senza Picasso infatti non era lo stesso. Ma ora i due sono circondati da tanto affetto, in attesa di essere adottati.