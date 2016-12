Omero e Chicca: la storia di una commovente amicizia a quattro zampe

Chicca è una cagnolina molto docile e paziente, che si trova in canile sin da quando ha due mesi e non ha mai conosciuto la vita al di fuori di esso; dopo la sterilizzazione, il Rifugio di Camilla, nell'Avellinese ha deciso di prenderla in custodia dal canile nel quale era ospitata precedentemente. I volontari si sono immediatamente accorti che nonostante la sua dolcezza, la cagnolina era molto diffidente nei confronti dell'uomo. Così hanno deciso di non chiuderla in gabbia ma in uno spazio verde del rifugio per animali.



Omero viene salvato nel 2012 dal canile lager di Domicella, e nonostante le violenze subite, ama gli uomini. A seguito di un glaucoma, ad Omero sono stati esportati entrambi gli occhi nel 2014. Con tenacia Omero è riuscito a ritornare in ottima forma dopo l'intervento, ma non è riuscito a trovare una famiglia, e gli è stata data una sistemazione nell'area di sgambamento verde. Proprio qui, il suo destino si incrocia con quello di Chicca.