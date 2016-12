Olbia, cagnolino randagio cade in mare: salvato dalla Guardia costiera

Quando è stato avvistato era allo stremo delle forze e annaspava per cercare di rimanere a galla. Ma questo cagnolino randagio caduto nelle acque del molo Brin del porto interno di Olbia , alla fine, ce l'ha fatta. Merito del provvidenziale intervento della guardia costiera , che lo ha tratto in salvo e poi scaldato e rifocillato sulla banchina.

I volontari della Lida sono poi giunti in Capitaneria per prestare le prime cure al piccolo cagnetto che, dopo esser stato visitato dal veterinario, è risultato stremato e impaurito ma in buono stato di salute.



Il cagnolino è stato ribattezzato "Natalino" ed è stato accompagnato al canile comunale.