NY, ecco il cane più bello d'America

E' la più importante mostra e gara di bellezza di cani degli Stati Uniti, oltre che il secondo evento sportivo più antico del paese dopo il Kentucky Derby: si tratta del Westminster Kennel Club Dog Show, l'evento che si è tenuto al Madison Square Garden di New York. E' la 140esima edizione di un appuntamento che sembra essere un "must" almeno per i cani d'America. Quest'anno, a contendersi il titolo, ben 2751 rivali, di 190 razze diverse. Ma alla fine l'ha spuntata lui: CJ, un bracco tedesco di 3 anni. E, inutile dirlo, ha un pedigree di tutto rispetto: la nonna Carlee si era già aggiudicata il nastro d'oro nell'edizione del 2005. Insomma, un "figlio d'arte".