Nuova Zelanda: il bambino autistico e il labrador inseparabili anche in ospedale

Decine di scatti per raccontare un'amicizia indissolubile. Protagonisti James Isaac, 9 anni, affetto da autismo, e il labrador Mahe che, come un'ombra lo ha seguito anche all'interno dell'ospedale pediatrico di Wellington, in Nuova Zelanda. Addestrato sin da cucciolo, Mahe vigila costantemente sul bambino: lo sorveglia mentre dorme, lo calma in presenza di estranei e avvisa i famigliari in caso di pericolo. La fotografa Louise Goossens ha scattato una serie di fotografie che mostrano bimbo e cane insieme, stesi sul lettino, anche durante una risonanza magnetica.