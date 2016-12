Nuova Caledonia, una strana amicizia: le coccole tra uno squalo e il lavavetri

Non rappresenta sicuramente una specie temibile lo squalo leopardo, ma la storia che arriva dalla Nuova Caledonia sta emozionando il mondo. L'esemplare dell'acquario, infatti, ha un amico tutto speciale: il lavavetri addetto alla pulizia della sua vasca, con il quale molto spesso si diverte a giocare. Immagini molto particolari, soprattutto quando il predone dei mari si ferma per farsi grattare la pancia.

Un rapporto sorprendente se si considera che solitamente lo squalo leopardo non si lascia avvicinare, essendo per natura schivo e pronto a fughe veloci. Per il lavavetri, però, i rischi sono in ogni caso ridotti, visto che l'ultimo incidente causato da uno di questi squali risale al 1955.



Questo esemplare dunque non ha nulla a che vedere con i suoi cugini, dallo squalo bianco allo squalo tigre. Resta però la meraviglia nell'ammirare uno degli abitanti più affascinanti dell'oceano intento in una "pausa coccole" con un umano.