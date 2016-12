16 dicembre 2014 Norvegia, si tuffa nel lago ghiacciato per salvare un'anatra da morte certa Il 36enne Lars non ci ha pensato due volte e si è gettato nell'acqua gelida Tweet google 0 Invia ad un amico

17:12 - Quando il 36enne norvegese Lars Jorun Langoien ha visto che un'anatra era rimasta intrappolata sotto la superficie ghiacciata del lago, non ci ha pensato due volte e si è gettato in acqua per salvarla. Senza il suo provvidenziale intervento, l'animale sarebbe sicuramente morto.