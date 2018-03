Norvegia, il cane da slitta è troppo pigro: si fa trascinare sulla neve | Video

Siamo abituati a vedere i cani da slitta in azione forti, instancabili, ubbidienti. Ma anche tra loro c'è l'eccezione che conferma la regola. Come questo quattro zampe ripreso durante la consueta passeggiata con la padrona che fa sci di fondo sulle nevi della Norvegia. L'animale non vuole saperne di camminare al suo fianco e messosi a pancia in su si fa trascinare per tutto il percorso. Il video è stato diffuso dalla pagina dedicata a questa razza, norsk elghund grigio, impiegata per la caccia all'alce e per il tiro delle slitte.