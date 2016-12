Norvegia, fulmine fa strage di renne: morti oltre 300 esemplari

Altri cinque esemplari, sopravvissuti alla scarica elettrica, hanno dovuto essere abbattuti per le gravi ustioni riportate.



Si tratta di un fenomeno raro, questo caso è il più grave mai registrato. Per questo le autorità norvegesi, che hanno assistito a questo spettacolo inquietante e surreale, stanno studiando un sistema per prevenire una nuova ecatombe. Gli animali vivevano in un parco nazionale che ospita complessivamente circa 10.000 renne.