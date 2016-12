Non fatelo arrabbiare, ariete pugile incorna e distrugge sacco da boxe

11:45 - Forse si sta allenando per il titolo di campione dei pesi massimi ovini o forse lo ha semplicemente considerato un intruso nel suo territorio. Questo ariete proprio non sopporta il sacco da boxe appeso vicino a lui e decide di affrontarlo come un vero pugile. Veloce come Mohammed Ali e potente come Mike Tyson si scaglia con rabbia contro il sacco, fino al "gancio" finale, che fa volare via l'attrezzo e decreta la vittoria del boxeur caprino.