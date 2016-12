New York, pet therapy al funerale: Lulu il cane che consola bambini e anziani pregando con loro

Addestrato in un allevamento in Florida, Lulu partecipa ai funerali in veste ufficale di consolatore : il proprietario ha dichiarato al Washington Post che ormai sono i clienti stessi a richiedere il goldendoodle prima ancora che lui ne faccia cenno. Lulu, con la sua pettorina "Accarezzami, sono un amico", gioca con i bambini distraendoli dalla tristezza che li circonda mentre con gli anziani si dimostra gentile e affettuoso. Infatti gli si avvicina e inizia con loro a pregare : unisce le sue zampette, poggia le zampe sugli inginocchiatoi della sala e con il muso verso il basso veglia in silenzio.

Fiorillo afferma di aver avuto l'idea nel 2013 all'aeroporto di Miami: il suo volo era in ritardo e lui girovagava stressato e arrabbiato per i corridori quando ha visto una signora, del suo stesso volo, passeggiare calmissima con il suo cagnolino al guinzaglio. La presenza del cane calmava non solo lei ma chiunque la incontrasse: bastava una carezza e tutta la rabbia spariva. Da lì l'idea di prendere un cane da usare come antistress ai funerali. In effetti da molti anni i cani sono utilizzati per la terapia del buon umore con i malati terminali o per la riabilitazione motoria dei bambini. "Sono poche le famiglie che non sopportano gli animali, anzi molte sono contente di aver accanto a loro Lulu", dichiara Fiorillo.