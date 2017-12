New Orleans, la musica che invade le vie contagia anche il cavallo della polizia

E' talmente travolgente e coinvolgente la musica che si diffonde per le strade di New Orleans, Usa, che tutti, nessuno escluso, possono restarne indifferenti. Persino il cavallo della polizia, che con l'agente in sella fa il servizio di controllo per le vie della capitale del blues, resiste e si lascia trascinare dal ritmo del boogie-woogie, accennando passi di danza. In un video la sua inaspettata performance "ballerina" davanti a una band di strada e altri danzatori improvvisati.