Nel regno degli orsi polari, scatti suggestivi tra i ghiacci dal parco nazionale artico

16:09 - Ogni anno il fotografo naturalistico Steven Kazlowsky trascorre la sua vita, per un periodo che va dai 4 ai 6 mesi, tra i ghiacci del Parco nazionale artico per documentare come trascorrono le giornate gli orsi polari. Tramite il suo obiettivo racconta la quotidianità di questi giganti dal pelo candido, regalando scatti suggestivi.