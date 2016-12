Nel Kent il gatto dal senso civico che attraversa la strada sulle strisce

Abita a Dartford, nella contea inglese del Kent, il gatto che va d'accordo con le zebre. Non però quelle a quattro zampe, ma quelle degli attraversamenti pedonali. Il felino, infatti, un comune pezzato bianco e nero, dimostra di avere uno spiccato senso civico e quando decide di andare dall'altra parte della strada si serve solo delle strisce. Le auto, vedendolo seduto sul ciglio in attesa del suo momento, si fermano e lo lasciano passare. Così, il micio, coda dritta e passo felpato, attraversa in sicurezza.