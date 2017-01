Natale, il regalo giusto per cani e gatti

Cappottini impermeabili, vere palestre tiragraffi o qualche dolcetto speciale: cosa regalare per Natale ai nostri cani e gatti? L’Arca di Noè, il programma di Canale 5 dedicato agli animali, suggerisce qualche idea per gli amici a quattro zampe. Anche loro, infatti, meritano di trovare una sorpresa sotto l’albero. Ma attenzione, avverte l'ENPA, a non commettere l’errore di regalare un animale ad amici o parenti senza accertarsi che sia un dono gradito: prendere un cane o un gatto in casa rappresenta una responsabilità e un impegno.