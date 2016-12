Napoleon, il cavallo pittore per beneficenza

17:24 - Napoleon è un frisone olandese di pura razza e di colore nero: oltre ad essere un magnifico esemplare è un cavallo speciale perché nel tempo libero dipinge. Aiutato dal suo proprietario, Santi Serra, straordinario performer spagnolo, questo animale si diletta con tavolozza e pennelli, realizzando tele dai tratti inaspettati.



Nel corso di una speciale serata al Carlton Hotel di Milano l'associazione Progetto Islander, fondata da Nicole Berlusconi, ha battuto all'asta le opere di Napoleon, raccogliendo fondi per il recupero di cavalli maltrattati. Nicole, campionessa di equitazione nonchè fidanzata di Santi, con il quale condivide anche l'amore per questi animali, ha presentato, al fianco del padre Paolo e della sorella Luna, l'evento a cui hanno partecipato imprenditori e giornalisti del mondo equestre e non solo.